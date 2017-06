Contraterrorismo investiga passos de bombista abatido em Bruxelas

Carlos Santos Neves - RTP 21 Jun, 2017, 10:12 / atualizado em 21 Jun, 2017, 10:29 | Mundo

Durante a noite o procurador Eric Van Der Sypt veio confirmar que as autoridades investigariam os acontecimentos na Gare Central da capital belga como um “ataque terrorista”.



O responsável recusou-se, todavia, a abordar os relatos de testemunhas citadas pelas agências internacionais, segundo os quais o bombista teria gritado Allahu Akbar, ou “Deus é grande”, antes de detonar a carga explosiva que transportava.A carga transportada pelo homem abatido na última noite seria semelhante às bombas usadas nos ataques de março de 2016 no aeroporto e no metro de Bruxelas, que fizeram 32 mortos.





Em declarações à estação VTM, o ministro belga do Interior, Jan Jambon, admitiu entretanto que o atentado poderia ter causado maiores danos. O engenho explosivo – repleto de pregos, segundo a comunicação social da Bélgica - terá falhado.



“Ontem, alguém com explosivos entrou na Gare Central. Tencionava fazer explodir uma grande bomba. Foi afinal uma pequena explosão, à qual os soldados reagiram imediatamente. Foi evitado algo muito pior”, afirmou o governante.



Ainda de acordo com os media do país, o atacante teria 37 anos e seria de Molenbeek, bairro da capital belga habitado por uma grande comunidade marroquina. O mesmo local onde moravam algumas das figuras-chave dos atentados de 2015 e 2016 em Paris e Bruxelas, reivindicados pelo Estado Islâmico.



A polícia desencadeou entretanto diferentes operações de busca em habitações de Molenbeek.

“Não seremos intimidados”



Na sequência da explosão, a Gare Central foi evacuada, assim como as ruas adjacentes e a renascentista Grand-Place, àquela hora repleta de turistas.



Nicolas Van Herrewegen, um funcionário dos transportes ferroviários ouvido pela agência Reuters, descreveu o momento da explosão.



“Havia um homem a gritar, a gritar e a gritar. Ele estava a falar de jihadistas e a dada altura gritou Allahu Akbar e fez explodir a pequena mala que tinha junto a si. As pessoas fugiram”, contou.



Outra testemunha, Rémy Bonnaffé, um advogado de 23 anos que aguardava um comboio com destino a Ghent, publicou na rede social Twitter uma fotografia captada logo após a detonação.





Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) 20 de junho de 2017

O ataque falhado levou também o primeiro-ministro belga a convocar uma conferência de imprensa.“Não seremos intimidados, vamos continuar normalmente com as nossas vidas”, reagiu Charles Michel, que marcou para a manhã desta quarta-feira uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.