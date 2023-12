Contratorpedeiro norte-americano abate mísseis disparados do Iémen

Os mísseis foram lançados a partir de território controlado pelos rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, disse o Comando Central dos EUA (Centcom) nas redes sociais, acrescentando que este foi o 23.º ataque a navios comerciais desde 19 de novembro.

Os contratorpedeiros USS Gravely e USS Laboon responderam a um pedido de assistência do Maersk Hangzhou, um navio porta-contentores dinamarquês com pavilhão de Singapura, que informou ter sido atingido por um míssil no mar Vermelho, acrescentou.

Durante a operação de socorro, o USS Gravely abateu mísseis que tinham sido disparados "na direção de navios militares norte-americanos", indicou.

Desde o início da guerra a 07 de outubro entre Israel e o movimento islamita Hamas em Gaza, os Huthis, que controlam uma grande parte do Iémen, intensificaram os ataques no mar Vermelho contra navios que consideram "ligados a Israel", em solidariedade com o território palestiniano bombardeado e sitiado.

O principal aliado de Israel, os Estados Unidos, juntamente com outros países, patrulham esta parte estratégica do mundo, no âmbito de uma coligação internacional para proteger o tráfego marítimo dos ataques dos Huthis.