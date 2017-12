Controlado incêndio num prédio de habitação social em Manchester

As chamas terão começado no nono andar deste edifício de habitação social, sendo que, pelo menos, dois pisos foram completamente consumidos pelo fogo.O edifício em chamas situa-se no bairro de Northern Quarter, perto do centro comercial Afflecks Palace, no centro de Manchester.



Várias equipas de bombeiros, apoiadas por uma dúzia de camiões-cisterna, estão envolvidos no combate a este incêndio.



Os bombeiros de Manchester deram entretanto por controladas as chamas. Lucy Powell, a deputada que representa a zona afetada no parlameto britânico, adiantou pelo Twitter que os bombeiros evacuaram o edifício e que os serviços de emergência estão no local para atender eventuais feridos.



Salientou porém que não deverá haver vítimas em estado grave.



O serviço de combate a incêndios e resgate da zona metropolitana de Manchester indicou nas redes sociais que o fogo "está controlado", ainda que se tenha alastrado do nono andar para outros pisos.



Uma pessoa foi levada para o hospital para ser atendida por inalação de fumo.



No combate ao incêndio no prédio da rua Joiner participaram doze camiões cisterna. Desconhecem-se, de momento, as causas do incêndio no prédio, que fica no bairro Northern Quarter.



Várias ruas adjacentes à rua Joiner foram cortadas pela polícia.



A 14 de junho morreram 71 pessoas na zona oeste de Londres no incêndio de um bloco de 24 andares, também de habitação social.



Na altura foi identificada a causa do fogo: um frigorífico defeituoso. No entanto, o fogo alastrou de forma muito rápida devido a um revestimento inflamável que cobria o edifício, propriedade das autoridades locais de Kensington e Chelsea.



Uma investigação posterior - lançada pelas câmaras municipais e juntas de freguesia de todo o Reino Unido - revelou que a maioria dos blocos que são propriedade municipal não cumpre os requisitos mínimos anti-incêndios.



c/ Lusa