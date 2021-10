Convenção internacional OSPAR aprovou hoje nova Área Marinha Protegida

A criação da AMP da Corrente do Atlântico e da bacia do monte submarino Evlanov foi decidida numa reunião da OSPAR que hoje decorreu em Cascais e abrange os países da convenção. A OSPAR é um mecanismo de cooperação que junta 15 países e a União Europeia e resulta de duas convenções, de Oslo e de Paris, concebida para proteger o meio marinho do atlântico nordeste.

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que presidiu à reunião de hoje, explicou no final à Lusa que a zona agora protegida, ao largo dos Açores, tem a ver essencialmente com as aves, por se tratar de uma zona de grande importância para a alimentação de aves marinhas, quer as que se reproduzem nas costas do Atlântico Norte, quer aves migratórias que nidificam noutras partes do mundo.

A AMP compromete os países da convenção e vai "inibir" as atividades de pesca no local, explicou o ministro, acrescentando que é uma área associada a um monte submarino (Evlanov), que não está incluído na proposta de criação da AMP mas que Portugal, "reconhecendo a relevância" dessas estruturas montanhosas, apoia a designação das montanhas marinhas no local também como áreas protegidas.

"O assunto será discutido no futuro", disse o ministro, acrescentando que com a nova AMP eleva-se para 11% da região da OSPAR que são áreas protegidas.