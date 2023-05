Conversa com cidadãos. Trump repete teorias de conspiração e acusações de fraude eleitoral

, desde o teto da dívida ao acesso ao aborto e à guerra na Ucrânia. Donald Trump respondeu ainda a perguntas da jornalista Kailtan Collins e de elementos da plateia sobre a invasão do Capitólio.. O debate aconteceu em New Hapshire, um Estado que é dos primeiros a realizar as primárias republicanas, no início de 2024.No debate, que durou 70 minutos, Trump não deu a entender que vá realizar uma terceira campanha presidencial mais disciplinada.

Acusação de abuso sexual

Um dia após o júri de Nova Iorque o ter considerado responsável pelo abuso sexual de E. Jean Caroll, Donald Trump alegou nunca ter visto a jornalista, que o acusa também de difamação.. É uma história falsa e inventada”, afirmou o republicano, garantindo que o julgamento foi comprado. Chegando a chamar a Caroll de louca, o que levou a aplausos e gargalhadas por parte dos seus apoiantes presentes no estúdio em New Hampshire.

Eleições de 2020 e assalto ao Capitólio

O debate tornou-se mais intenso quando a moderadora Kaitlan Collins o questionou sobre as eleições de 2020 e o facto de Trump não ter reconhecido os resultados. O que levou o ex-inquilino da Casa Branca a afirmar que a jornalista era uma “pessoa desagradável”.O ex-presidente voltou a repetir, mais uma vez, que as eleições presidenciais de 2020 foram “manipuladas”.Quando pressionado se iria reconhecer os resultados das eleições de 2024 independente do resultado, Trump respondeu: “Sim, se eu achar que que é uma eleição honesta, com certeza”., dia em que centenas de apoiantes invadiram o Capitólio – um incidente no qual morreram cinco pessoas –“Foi a maior multidão com que já falei (…) eles estavam orgulhosos e tinham amor no coração”, frisou, realçando que se tivesse sido eleito concederia um indulto presidencial a grande parte dos condenados”.“Estou inclinado a perdoar muitos deles”, afirmou Trump, referindo-se às mais de 300 pessoas condenadas por vários crimes nesse dia, incluindo agressão, destruição de propriedade do Governo ou sedição”.

Acesso ao aborto





A proibição federal do aborto foi uma das questões em que Trump evitou dar uma resposta direta.

“Estou a procurar uma solução que funcione. É uma questão muito complexa para o país. Há pessoas de ambos os lados da questão. Mas estamos agora numa posição muito forte. As pessoas pró-vida estão numa posição forte para chegar a um acordo que seja satisfatório”, afirmou.







No entanto, Trump reconheceu divisões no Partido Republicano sobre a imposição ou não de uma proibição federal do aborto e quais deveriam ser as condições de tal proibição.



Invasão da Rússia à Ucrânia



O principal candidato republicano às presidenciais de 2024, não tomou uma posição clara sobre o conflito que teve início em 2022.







”, defendeu.“Quero que parem de morrer. Quero que os russos e os ucranianos deixem de morrer. E vou fazer isso. Vou tratar disso em 24 horas”, frisou.Em relação a Vladimir Putin, o ex-presidente norte-americano considera que “cometeu um erro tremendo”, que “foi entrar na Ucrânia”, algo, que segundo Trump, não teria acontecido se ainda “estivesse na Casa Branca”.

Aumento da dívida pública





Trump desencorajou os republicanos no Congresso a aprovarem um aumento do teto da dívida, o que pode em breve causar um desastroso incumprimento federal.

“Digo aos republicanos – congressistas e senadores - que se não fizerem cortes maciços [na despesa], vão entrar em incumprimento”. No entanto, afirmou de seguida que “não acredito que vão entrar em incumprimento porque acho que os democratas vão ceder absolutamente”.“Se eles não o fizerem entram em, acrescentou., quando suspendeu o teto da dívida para permitir que a sua administração continuasse a pedir dinheiro emprestado.Quando questionado sobre o que o tinha feito mudar de opinião, Trump respondeu: “Porque agora não sou presidente”.Um comentário que foi recebido com risos e aplausos por parte dos seus apoiantes. Apesar de muitos desafios legais, Trump continua a liderar as sondagens para as primárias republicanas.A maioria dos economistas tem advertido que um aumento do limite da dívida até 1 de junho, quando o Tesouro dos EUA afirma que a Administração começa a ficar sem dinheiro para cumprir as suas obrigações, irá desencadear uma recessão económica catastrófica, com a possibilidade de criar milhões de desempregados.

Relação conflituosa com a CNN

It’s simple, folks.



Do you want four more years of that?



If you don’t, pitch in to our campaign.https://t.co/EwCflbYn22 — Joe Biden (@JoeBiden) May 11, 2023

O ex-presidente norte-americano não aparecia num formato deste estilo na CNN desde a primeira vez que foi eleito presidente, em 2016. Trump mantém uma relação conflituosa com o canal televisivo norte-americano.Durante a sua presidência, o multimilionário multiplicou os seus ataques contra os órgãos de comunicação social, nomeadamente a CNN, que descreveu como “inimigo do povo”.Em outubro, Trump apresentou uma queixa contra o canal informativo que acusou de difamação para dissuadir de se candidatar às eleições de 2024.. O canal de informação justifica a transmissão argumentando que os eleitores mereciam a oportunidade de ouvir o principal candidato republicano às presidenciais.Com o legislador Daniel Goldman a escrever no Twitter: "Porque é que a CNN organizou um comício de Trump?".Já o atual presidente norte-americano e candidato à reeleição, Joe Biden, que foi fortemente atacado por Trump, reagiu assim que o programa terminou."Querem mesmo mais quatro anos disto?", escreveu no Twitter. "Se não o querem, contribuam para a nossa campanha", escreveu o atual inquilino da Casa Branca.