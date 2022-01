Conversações com os taliban. Irão adia reconhecimento do novo regime afegão

O porta-voz do Ministério dos Negoócios Estrangeiros iraniano, Saeed Khatibzadeh, afirmou, segundo citação da Al Jazeera , que o Irão não está ainda "no poto de reconhecer oficialmente os taliban". A isto acrescentou, numa conferência de imprensa hoje realizada, que "a actual situação do Afeganistão é uma das preocupações principais da República do Irão e a visita da delegação afegã insere-se no contexto destas preocupações".´





A delegação taliban era encabeçada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros afegão, Amir Khan Muttaqi, e reuniu-se com uma delegqação iraniana chefiada pelo seu homólogo Hossein Amirabdollahian. Foi a primeira visita de uma delegação taliban a Teerão desde a retirada das forças lideradas pelos Estados Unidos e a passagem do poder para as mãos dos taliban em agosto do ano passado.





No rescaldo da reunião, o ministro iraniano Amirabdollahian preconizou um levantamento das sanções norte-americanas contra o Afeganistão e prometeu que o Irão continuará a enviar ajuda humanitária ao país vizinho. Aproveitou também para criticar a política norte-americana, acrescentado que o fracasso dessa política mostrou que "nenhuma potência estrangeira pode ocupar o Afeganistão e dominar o seu povo".





Amirabdollahian lembrou por outro lado aos taliban que estes têm agora a responsabilidade de proteger os diplomatas estrangeiros no seu país, ao contrário do que sucedera em 1998, sob o anterior governo taliban, quando diplomatas iranianos mortos após um cerco ao consulado iraniano em Mazar-i-Sharif. Quando aos recentes confrontos entre guarnições de fronteiras iranianas e afegãs, ambos os lados os explicaram como fruto de um "mal-entendido".





Desde a tomada do poder pelos taliban, o Governo de Teerão tem reiteradamente anunciado a sua intenção de reconhecer o novo regime, condicionando contudo esse reconhecimento à criação em Cabul de um governo "inclusivo". A República do Irão tem diligenciado manter um contacto permanente com as novas autoridades de Cabul, nomeando para o efeito um enviado especial, Hassan Kazemi-Qomi, que nos últimos meses se deslocou ao Afeganistão por várias vezes.