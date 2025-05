Conversações na Turquia tentam travar a guerra na Ucrânia

Nos últimos dias, este relançamento foi marcado por vários momentos e declarações, que lançaram dúvidas sobre a concretização e os moldes do diálogo.



Após Vladimir Putin ter proposto a realização de conversações em Istambul, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desafiou o homólogo russo a estar presente para negociar cara a cara, mas o Kremlin (presidência) confirmou ontem que nem Putin, nem o seu ministro dos Negócios Estrangeiros estarão presentes nas negociações.



Segundo informação divulgada pela presidência russa, a delegação à reunião será liderada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Mikhail Galuzin e pelo vice-ministro da Defesa Alexander Fomin.



A visitar a região do Médio Oriente, o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, chegou a admitir que, caso Putin marcasse presença na Turquia, também ele iria viajar até Istambul para se juntar às negociações.



Na véspera das conversações, Zelensky disse estar pronto para “qualquer forma de negociação” para pôr fim à guerra e que iria decidir sobre as “medidas a tomar” assim que soubesse quem iria representar Moscovo. Nos planos anunciados nos últimos dias por Zelensky estava um encontro com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.