Conversações para repatriamento. Catar entrega três crianças ucranianas a Kiev

Na passada sexta-feira, o Catar facilitou o regresso, via Estónia, de uma criança de sete anos, que se vai reunir com a avó, revelou à Reuters um funcionário do Catar. As outras três crianças são um rapaz de dois anos e uma rapariga com 17.



O menino que foi entregue à avó estava na Rússia num lar de crianças, depois de “ter sido separado da mãe quando a guerra começou”, esclareceu o funcionário.

O regresso destas crianças testa o sistema que o Estado do Golfo estabeleceu após meses de conversações secretas com Moscovo e Kiev, acrescentou o funcionário, que falou sob anonimato devido à sensibilidade do processo.A comissária russa para os Direitos das Crianças, Maria Lvova-Belova, partilhou uma lista inicial de menores ucranianos a serem repatriadas por uma equipa de diplomatas do Catar depois de serem verificadas as identidades de cada um dos menores.

No entanto, não é claro quantas crianças a Rússia vai autorizar a regressar à Ucrânia através do mecanismo criado pelo Governo de Doha.

Na passada semana, a ONU levantou preocupações sobre o facto de não existir um sistema para facilitar o regresso das crianças ucranianas ao seu país.As primeiras crianças “foram verificadas e Moscovo e Kiev concordaram em localizar os seus progenitores”.

Os diplomatas de Doha vão acompanhar as crianças até à fronteira com a Estónia, Letónia e Bielorrússia antes de as devolverem à Ucrânia.

, frisou o funcionário do Catar, acrescentado que Kiev abordou Doha para mediar com Moscovo o regresso das crianças.O Catar, uma pequena mas rica potência energética que tem objetivos ambiciosos em matéria de política externa, tem estado recentemente sob os holofotes da diplomacia mundial por ter intermediado uma troca de prisioneiros entre os EUA e o Irão e por ter mediado entre Israel e os militantes do Hamas a potencial libertação de reféns israelitas detidos em Gaza.Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra Vladimir Putin acusando-o de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia.