Convid-19. Von der Leyen novamente obrigada a confinamento

A presidente da Comissão Europeia lembrou ainda que testou negativo ao novo coronavírus, no último teste realizado.



Von der Leyen estava a participar numa cimeira com os líderes dos 27, incluindo o primeiro-ministro português, com quem esteve também reunida num encontro bilateral.



Há semanas, a presidente da Comissão Europeia também esteve de quarentena, depois de participar no Conselho de Estado português, após António Lobo Xavier ter teste positivo à Covid-19 depois da reunião.