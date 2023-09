Convite do embaixador russo para o jantar do Prémio Nobel suscita polémica

"A Fundação Nobel convida, naturalmente, quem quiser. Mas, tal como muitos outros, fiquei muito surpreendido quando soube que a Rússia tinha sido convidada", declarou Ulf Kristersson em declarações à agência France Presse. "Eu não o teria feito se tivesse de lidar com convites para uma cerimónia de entrega de prémios e compreendo que isto perturbe as pessoas na Suécia e na Ucrânia", acrescentou.







A Fundação Nobel, responsável pela organização da cerimónia de entrega dos prémios e pelo jantar de gala na capital sueca, informou na quinta-feira que este ano voltaria a convidar todos os embaixadores dos países presentes na Suécia e na Noruega.





"É evidente que o mundo está cada vez mais dividido em esferas e que o diálogo entre pontos de vista divergentes é cada vez mais limitado", declarou o diretor da Fundação, Vidar Helgesen, num comunicado de imprensa.





Depois de em 2022, ter decidido não convidar os embaixadores da Rússia, da Bielorrússia e do Irão, devido à guerra na Ucrânia e à repressão do movimento de protesto no Irão, este ano os representantes destes países foram novamente convidados.

"Para inverter esta tendência, estendemos o nosso convite para celebrar e compreender o Prémio Nobel e a importância da ciência livre, da cultura livre e das sociedades livres e pacíficas", acrescentou Helgesen.



Desde que foi tornada pública a decisão, vários políticos suecos, assim como líderes ambientais – de centro e de esquerda – afirmaram que vão boicotar o jantar de gala devido ao convite do embaixador russo.





A cerimónia de entregas dos prémios de Medicina, Física, Química, Literatura e Economia, pelas mãos do Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, terá lugar em Estocolmo, a 10 de dezembro, seguida de um jantar de gala onde são esperados 1200 convidados.



A entrega do Prémio Nobel da Paz realiza-se no mesmo dia, numa cerimónia separada em Oslo, na Noruega.



c/agências