Convocação do jornalista guineense Sabino Santos pela justiça indigna advogado e sindicato

Sabino Santos, editor e apresentador do programa Debate Nacional, da rádio privada Capital FM, foi hoje ouvido no Ministério Público, ao abrigo de uma queixa-crime movida pelo antigo ministro e dirigente político, Doménico Sanca.

O antigo governante considera que o jornalista teria incorrido num crime que colocou em causa a sua honra, ao citar o seu nome num debate onde estava em análise uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Para o advogado Fodé Mané, que acompanhou Sabino Santos na audiência, o Ministério Público não terá matéria para fazer avançar o processo que é, na sua opinião, "uma tentativa de calar os jornalistas" na Guiné-Bissau.

"Mas, o que não deixa de ser preocupante, para já, é saber que há uma incompreensão do que é o papel do jornalista. Se há alguma coisa a circular, o papel do jornalista é também de ajudar a esclarecer", notou o advogado Mané, também reitor da Universidade Amílcar Cabral.

Diamantino Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social (Sinjotecs), disse ser preocupante que o Ministério Público tenha convocado o jornalista numa altura em que "a instância suprema da justiça só existe simbolicamente".

"A nossa preocupação é saber quem fará a justiça", observou Diamantino Lopes.

O advogado de Sabino Santos, que também representa a estação onde trabalha o jornalista, concordou com as observações do secretário-geral do Sinjotecs e acrescentou "mais dois pecados do Ministério Público".

No entender de Fodé Mané, aquele órgão judicial está a ter "dois pesos e duas medidas", lembrando as queixas apresentadas pela rádio Capital FM contra dois dirigentes políticos que ameaçaram publicamente silenciar a estação, sem que "até hoje" haja respostas às queixas.

O advogado lamentou ainda que o jornalista Sabino Santos tenha sido citado na notificação como suspeito "quando nem sequer foi ouvido como declarante".