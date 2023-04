Cooperação árabe "é necessária mais do que nunca", diz al-Assad a MNE saudita

Numa reunião na capital síria, enquanto os países da região protagonizam uma aproximação a Damasco, al-Assad alertou para o facto de que as mudanças que estão a ocorrer no mundo "tornam cada vez mais necessária a cooperação" entre os países árabes.

"A cooperação árabe deve reverter essas mudanças no interesse do povo árabe nos diferentes países", disse al-Assad, citado pela agência noticiosa oficial síria SANA.

Na passada sexta-feira, a Arábia Saudita acolheu uma cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros de nove países da região para estudar a possível readmissão da Síria na Liga Árabe, que se encontra suspensa desde 2012 devido à brutal repressão com que o Governo de Damasco respondeu às revoltas iniciadas em 2011.

No entanto, a reunião terminou sem uma decisão sobre o assunto e sem que os participantes traçassem um roteiro para um eventual regresso da Síria à organização pan-árabe.

O presidente sírio aproveitou a visita de bin Farhan, a primeira de um alto funcionário saudita em quase 12 anos, para enfatizar que a Síria precisa de um "papel fraterno do mundo árabe" para superar os efeitos da guerra, estabilizar a situação no país e recuperar os territórios ainda em mãos da oposição, segundo a SANA.

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita considerou "necessário" que a relação entre Damasco e os países árabes "regresse ao seu estado normal", defendendo que a Síria deve melhorar o papel que tem desempenhado na região.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Al-Assad e Bin Farhan também analisaram os "esforços" com vista a alcançar uma solução política para o conflito armado sírio, para que se possa garantir a "unidade, segurança, estabilidade, identidade árabe e integridade territorial da Síria",

Desde os terremotos que devastaram vastas áreas da Síria e também o sul da Turquia, em fevereiro passado, vários países da região têm dado passos para uma aparente reconciliação com o Governo de al-Assad, entre eles a Arábia Saudita, país considerado líder do eixo sunita no Médio Oriente.

No âmbito desta aproximação, o chefe da diplomacia síria, Faisal al-Miqdad, já se deslocou à Arábia Saudita na semana passada a convite do seu homólogo e prevê-se que ambos os países retomem os "serviços consulares" nas próximas semanas.