Cooperação bilateral em foco na reunião de líderes dos parlamentos chinês e norte-coreano

Zhao Leji, presidente da Assembleia Popular Nacional da China e considerado o terceiro responsável máximo do Partido Comunista Chinês, chegou à Coreia do Norte na quinta-feira.

Pequim disse anteriormente que o responsável vai permanecer na Coreia do Norte até sábado.

No encontro com o homólogo norte-coreano, Choe Ryong-hae, discutiram-se formas de promover o intercâmbio e a cooperação em todos os domínios, incluindo política, economia e cultura, informou a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA, na sigla em inglês).

Os dois também trocaram pontos de vista sobre questões regionais e internacionais de interesse mútuo, apontou a mesma fonte, sem dar mais detalhes.

Zhao é um dos sete membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês, a cúpula do poder na China, presidida pelo líder chinês, Xi Jinping.

A visita de Zhao à Coreia do Norte marcou o primeiro intercâmbio bilateral com um membro do Comité Permanente do Politburo chinês desde o início da pandemia da covid-19.

Em 2019, os dois países realizaram duas cimeiras entre Xi e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Observadores consideram que a Coreia do Norte e a China deverão realizar uma série de intercâmbios este ano para marcar o 75.º aniversário desde o estabelecimento das relações diplomáticas.

A Coreia do Norte tem procurado reforçar a cooperação com Pequim e Moscovo, face ao impasse com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, suscitado pelo avanço do programa nuclear norte-coreano.

Kim deslocou-se à Rússia em setembro para uma cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Os Estados Unidos, Coreia do Sul e outros países acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas convencionais para a guerra da Rússia na Ucrânia em troca de tecnologias avançadas de armamento e outros apoios.