Cooperação e diferenças em reunião informal entre Presidente chinês e primeiro-ministro indiano

23 Abr, 2018

A reunião entre Xi Jinping e Narendra Modi vai ser uma "oportunidade para aumentar a confiança mútua, aprofundar a cooperação pragmática, gerir adequadamente as diferenças, alcançar o desenvolvimento comum e contribuir para a promoção da paz e do desenvolvimento global e regional", afirmou o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, no final de um encontro, no domingo, com o homólogo indiano, Sushma Sawraji.

"As relações entre a China e a Índia mantiveram um desenvolvimento positivo", indicou Wang no final da reunião, de acordo com agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Swaraji declarou que o encontro "reflete o forte desejo de ambos os lados de fortalecer a comunicação estratégica" e insistiu que a Índia quer que a amizade entre Xi Jinping e Narendra Modi, que estiveram reunidos em setembro passado, seja fortalecida e a cooperação entre os dois países atinja um novo máximo.

De acordo com observadores, os dois líderes vão, no encontro que se vai realizar na capital da província central chinesa de Hubei, discutir pontos de vista sobre a situação internacional e regional e poderão ainda abordar a questão das disputas territoriais na fronteira, entre outros assuntos.

Em junho do passado, soldados dos dois países estiveram frente a frente numa zona disputada entre a China e o Butão, Doklam, ou Donglang (em chinês).

A zona é reclamada pelo reino do Butão, um aliado de Nova Deli, mas Pequim diz pertencer à China, com base num tratado de 1890, assinado com o Reino Unido.

Butão e China participaram em várias rondas de diálogo, mas nunca resolveram a disputa.

China e Índia, ambas potências nucleares, partilham uma fronteira com 3.500 quilómetros de extensão, a maioria contestada.

Diferendos territoriais levaram a um conflito, em 1962, que causou milhares de mortos.