Cooperação tem sido "essencial" para acompanhar emigrantes na Venezuela

Lusa 30 Jul, 2017, 13:37 / atualizado em 30 Jul, 2017, 13:37 | Mundo

Em declarações à agência Lusa o governante disse tratar-se de uma "situação nacional" e referiu que no sábado o líder do principal partido da oposição, Pedro Passos Coelho, reconheceu que o Governo "tem feito um bom trabalho de acompanhamento e de apoio aos portugueses na Venezuela".

José Luís Carneiro, que hoje, acompanhado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, deu as boas vindas aos emigrantes que entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, disse que o apoio aos emigrantes na Venezuela "é também um trabalho em que a cooperação tem sido essencial".

"Primeiro a cooperação com as autoridades políticas venezuelanas, depois a cooperação e o trabalho com os serviços consulares portugueses. Em terceiro lugar a cooperação com o mundo associativo português na Venezuela, que diretamente interage com cerca de 30 mil portugueses e também depois o trabalho com as autoridades regionais da Madeira", disse.

Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, "tem havido uma cooperação que teve mais uma reunião de trabalho na última sexta-feira, com dez secretários de Estado do Governo da República e cinco secretários de Estado do Governo Regional da Madeira" que serviu para agilizar "um conjunto de canais de apoio e de construção de soluções àqueles que precisam do apoio do Estado Português".

"Como sempre dissemos, em circunstâncias de necessidade devidamente fundamentada, nenhum português ficará sem o apoio do Estado Português em circunstâncias de necessidade económica e social comprovada", garantiu José Luís Carneiro.

O governante participou hoje de manhã, na fronteira de Vilar Formoso, na campanha de segurança rodoviária "Sécur`été - verão em Portugal", dirigida aos portugueses e lusodescendentes, residentes em França, que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

A campanha, organizada pelo 15.º ano consecutivo pela associação Cap Magellan, tem como objetivo contribuir para a redução do número de acidentes durante os trajetos longos.