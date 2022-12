COP15. Alcançado acordo histórico para a biodiversidade em conferência da ONU

Após quatro anos de difíceis negociações e dez dias de uma maratona diplomática, mais de 190 Estados chegaram a um consenso na Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica (COP15).O acordo histórico foi alcançado sob a égide da China, que preside à COP15, apesar da oposição da República Democrática do Congo., disse Steven Guilbeault, ministro do Ambiente do Canadá, país anfitrião da COP15, depois de a China ter desistido de realizá-la em Kunming devido à pandemia da covid-19.

Quais os principais pontos do acordo?

Este "pacto de paz com a natureza", apelidado de "Acordo de Kunming-Montreal", apresenta quatro metas de longo prazo (até 2050) e 23 objetivos de ação urgente que visam proteger a terra, os oceanos e as espécies da poluição, degradação e da crise climática.Isso será feito "através de redes de áreas protegidas ecologicamente representativas, bem conectadas e geridas de forma equitativa" e "assegurando que qualquer uso sustentável (...) seja totalmente compatível com os objetivos de conservação".

Até o momento, apenas 17 por cento da terra e oito por cento dos mares estão protegidos.

Os países desenvolvidos fornecerão pelo menos 20 mil milhões de dólares por ano até 2025, e pelo menos 30 mil milhões de dólares anuais até 2030.O acordo dá também garantias aos povos indígenas, guardiões de 80 por cento da biodiversidade remanescente na Terra, e propõe ainda restaurar 30 por cento da terra degradada e reduzir para metade o risco ligado aos agrotóxicos.

ZERO vê acordo como uma “grande vitória para o planeta”

Em entrevista à RTP, Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista ZERO, saudou o “acordo verdadeiramente histórico em termos da salvaguarda da biodiversidade à escala mundial”.

