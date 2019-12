COP25. Greta Thunberg encerra Marcha pelo Clima acusando políticos de traição

Greta Thunberg discursava, em inglês, no encerramento da Marcha pelo Clima, que, segundo um dos organizadores, o movimento Fridays For Future, teve meio milhão de participantes. De acordo com a polícia, citada pela agência Efe, o protesto contou com apenas 15 mil pessoas.

A adolescente, de 16 anos, regressou no final à marcha, que encabeçou no início, depois de ter abandonado o protesto, por recomendação da polícia, devido à multidão que a impedia de continuar a andar.

A ativista despediu-se na altura dos manifestantes em inglês antes de entrar numa viatura elétrica, que a conduziu ao encerramento da marcha, onde eram aguardados os discursos finais.

"Os líderes políticos estão a trair-nos, não vamos deixar que continuem. Dizemos basta, já! A mudança vem, quer gostem ou não", afirmou Greta Thunberg, na zona dos Novos Ministérios, onde terminou a manifestação, enfatizando que "a esperança não reside nas paredes da COP25 [cimeira do clima da ONU de Madrid], mas na rua".

A ativista realçou que os manifestantes saíram da sua "zona de conforto" para "dizer às pessoas com responsabilidades" que têm de "preservar o futuro e as gerações atuais".

A seu ver, a mudança para travar os efeitos da crise climática "não virá dos poderosos", mas das "massas que exigem ação".

"Nós é que vamos fazer a mudança", vincou, dirigindo-se a uma multidão, assinalando que é necessário "sair dos espaços das conferências" e "parar esta crise".

Antes de falar em inglês, a jovem sueca agradeceu em castelhano a presença de milhares de pessoas na manifestação.

A Marcha pelo Clima começou às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) perto da Gare de Atocha, percorrendo as principais avenidas do centro da capital espanhola, e terminou na zona dos Novos Ministérios.

A manifestação marcou o início de uma contra-cimeira ou cimeira social, que faz parte da agenda paralela à COP25, que termina em 13 de dezembro.

Fridays For Future é um movimento impulsionado por Greta Thunberg, que iniciou em 2018 uma greve às aulas todas as sextas-feiras em protesto contra a falta de medidas para travar o aquecimento do planeta.