COP26. Barack Obama pede que ativistas mais jovens pressionem o poder político

A presidência britânica da COP26 quer alcançar acordos até ao final da semana. Contudo, autorizou a entrada de 500 lobbistas, pagos pelas empresas do setor do petróleo, do carvão e do gás natural, para influenciar as negociações, nota a correspondente em Londres, Rosário Salgueiro.