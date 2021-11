COP26. Comunidades indígenas de todo o mundo rumam à Escócia

Em Glasgow, na cimeira do clima, discutem-se hoje os estragos que o planeta sofre por causa das alterações climáticas e a forma como os países ricos podem financiar os países com menos recursos para evitar a degradação do ambiente. É o que leva à Escócia representantes de comunidades indígenas de todo o mundo.