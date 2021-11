COP26. David Attenborough lembra líderes mundiais que o mundo está de olhos postos nas suas ações na esperança de uma "recuperação"

Sir Attenbouhh afirmou na COP26 que, embora não venha a ser no seu tempo que o planeta vai enfrentar as piores consequências do aquecimento global, tem de ser ainda no seu tempo, agora, que se comecem a mudar as medidas contra as alterações climáticas.