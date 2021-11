COP26. O balanço do segundo dia da Cimeira do Clima

“Que valor acrescentam eles?”

Os líderes chinês e russo não marcaram presença na COP26, mas nem por isso passaram ao lado da cimeira. O Presidente norte-americano, protagonista no segundo dia do evento, fez questão de criticar os homólogos por não terem mostrado a cara na 26.ª conferência da ONU sobre o clima, enviando delegações em seu lugar.“Acho que foi um grande erro a China não ter vindo.”, questionou Joe Biden. “O facto de a China estar a tentar afirmar, compreensivelmente, um novo papel como líder mundial, e depois não aparecer [na COP26] não se entende”, considerou, acrescentando que Xi Jinping perdeu “a oportunidade de influenciar as pessoas em todo o mundo”.Para o líder da Casa Branca, a China “virou costas” ao “gigantesco problema” do clima, o que é um “erro grave”, e a Rússia foi pelo mesmo caminho.O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já veio contestar as declarações de Biden. “”, acusou o representante do Governo russo.As ações da Rússia contra as alterações climáticas “são coerentes, ponderadas e sérias”, declarou Peskov esta quarta-feira, acrescentando que, mas que as ações do país pelo ambiente “não são determinadas por este ou aquele eventos”.

Travar desflorestação até 2030

Uma das grandes novidades da cimeira foi o compromisso de mais de meia centena de países de travar a desflorestação até ao início da próxima década. Nessas 124 nações signatárias concentram-se 85 por cento das florestas do mundo, entre as quais a floresta boreal do Canadá, a floresta amazónica e a floresta tropical da bacia do Congo.A iniciativa, que beneficiará de um, é essencial para alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos valores médios da era pré-industrial, referiu o primeiro-ministro britânico no segundo dia da cimeira.“Esses formidáveis ecossistemas abundantes, essas catedrais da natureza, são os pulmões do nosso planeta” e estão no centro da vida de comunidades ao absorver uma grande parte do carbono libertado na atmosfera, declarou Boris Johnson.Frisando que, o chefe de Governo britânico considerou este um “acordo histórico para a proteção e recuperação das florestas mundiais”, sendo também uma “oportunidade sem paralelo para a criação de empregos”.Entre os signatários do compromisso estão o, países acusados da aceleração da desflorestação nos seus territórios, bem como os

Cortar emissões de metano em 30 por cento até 2030

Mais de 80 países, incluindo os Estados Unidos e os Estados-membros da União Europeia, uniram-se num acordo para reduzir as emissões de metano em 30 por cento até 2030, em relação aos valores de 2020.“O metano é um dos gases que podemos reduzir mais rapidamente”, disse Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao lado do Presidente Joe Biden, passando depois a lembrar que“É uma das coisas mais eficazes que podemos fazer” para limitar a 1,5 graus Celsius o aumento das temperaturas médias globais, justificou Ursula von der Leyen. “Não podemos esperar até 2050, temos de cortar as emissões rapidamente”.





Within the growing climate catastrophe, there is incredible opportunity—not just for the United States, but for all of us. pic.twitter.com/pAu676gDeD — Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2021

Joe Biden frisou, por sua vez, que o compromisso na redução do metano vai fazer uma enorme diferença não só nas alterações climáticas, mas também na vida das pessoas:Para Biden, a prioridade número um é limitar a 1,5 graus Celsius o aumento das temperaturas e, para isso, as emissões de metano devem ser reduzidas "o mais rapidamente possível".O último estudo da ONU sobre esta matéria revelou que as emissões de gases de efeitos de estufa tinham atingido novos recordes. O metano - gás 80 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono - aumentou 262 por cento acima dos níveis pré-industriais.

EUA regressam a coligação da ONU

Em destaque no segundo dia da COP26 esteve o anúncio do, grupo informal da ONU que fez da meta de 1,5 graus Celsius um elemento-chave do acordo de Paris. Agora, essa coligação quer garantir que a COP26 não é em vão e que os participantes vão tomar medidas reais e concretas para travar as alterações climáticas.“A High Ambition Coalition foi instrumental ao assegurar que a elevada ambição dos 1,5 graus integraria o Acordo de Paris, e[onde decorre a Cimeira do Clima], ao assegurar que será cumprida”, declarou um membro do Governo norte-americano.Aquela que pode ser traduzida por “Coligação da Elevada Ambição” é constituída por mais de 60 países desenvolvidos e em desenvolvimento, comprometidos a introduzir metas ambiciosas para combater as alterações climáticas.Terça-feira, durante os trabalhos da COP26, a High Ambition Coalition, de modo a que o objetivo de 1,5 graus possa ser atingido.A coligação pediu também aos países mais ricos que dupliquem o financiamento climático atualmente dado aos países pobres, para que estes consigam adaptar-se aos efeitos das alterações do clima.O terceiro grande objetivo deste grupo informal é o fim do financiamento à área dos combustíveis fósseis.

"Agenda Revolucionária de Glasgow"

Outra novidade do dia foi a decisão de mais de quarenta líderes mundiais de se juntarem num plano coordenado para introduzir tecnologias limpas, incluindo energias renováveis e veículos elétricos, a preços mais acessíveis.Intitulado "Agenda Revolucionária de Glasgow", este plano mereceu a adesão de países como o Reino Unido, Estados Unidos, Índia, China e os Estados-membros da UE.“Ao tornar as tecnologias limpas, ao torná-las no principal recurso dos setores atualmente mais poluentes, conseguiremos cortar as emissões [de gases poluentes] em todo o mundo”, esclareceu Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, anfitrião deste ano da COP26.

Compromissos e apoios aos países africanos

Num compromisso sem precedentes, os países africanos estão a preparar-se para gastarem– dinheiro que irão buscar aos impostos dos contribuintes – para se adaptarem aos efeitos das alterações climáticas.Para que o consigam fazer, apelaram aos países ricos que doem 2,5 mil milhões ao longo dos próximos cinco anos.Outra novidade para o continente africano foi a decisão de Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia assinarem um plano dea reduzir a sua dependência do carvão.

EUA dizem que mundo tem 60% de hipóteses de cumprir com meta

Já esta quarta-feira, o enviado-especial dos EUA para o Clima afirmou que os compromissos atuais para reduzir as emissões de carbono significam queo aumento das temperaturas.Segundo Kerry, neste momento cerca de 65 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) global está coberto por planos para travar as alterações climáticas., alertou. “Não se consegue alcançar isto se não estivermos todos comprometidos”.O responsável sublinhou ainda a importância de se cortar em metade com as emissões de gases poluentes até 2030 para que se consiga atingir a neutralidade até ao meio do século. “Não cumpriremos o objetivo de 2050 se não cumprirmos o de 2030”, insistiu.A COP26 teve início no domingo em Glasgow, na Escócia, e os trabalhos terminarão a 12 de novembro. Participam nesta cimeira mais de 120 líderes políticos e milhares de representantes, especialistas e ativistas.Esta Cimeira do Clima acontece, que estabeleceu a meta de limitar o aumento da temperatura média global a entre 1,5 e 2 graus Celsius acima dos valores da época pré-industrial.Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19. A ONU estima que, a este ritmo, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 graus.

