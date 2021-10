COP26. Papa pede "esperança concreta" para as gerações futuras

Os líderes políticos que vão estar reunidos na cimeira do clima em Glasgow - COP26 - devem dar uma "esperança concreta" às gerações futuras de que estão a tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas de forma efetiva. Uma mensagem do Papa Francisco que foi gravada em exclusivo para a BBC.