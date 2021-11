COP26. Parceria liderada pela UE quer impulsionar transição do carvão para energias renováveis na África do Sul

Apesar da ausência de Cyril Ramaphosa em Glasgow, afoi anunciada.A ideia tinha sido avançada na semana passada pela presidente da Comissão Europeia, que considera que esta parceria poderá servir de modelo para outros países. "A ideia é que (vários) países apoiem a África do Sul a eliminar mais rapidamente o carvão e a antecipar o desenvolvimento de energias renováveis. Estamos a trabalhar nisso”, afirmava na quinta-feira, Ursula von der Leyen.Apelidada por von der Leyen de “”, a iniciativa consiste em empréstimos e doações ao longo dos próximos cinco anos para impulsionar a mudança de fonte de energia.Na perspetiva da líder da Comissão Europeia, a parceria com a África do Sul foi exemplar e. No entanto, os detalhes do financiamento ainda vão ser alvo de negociação nos próximos meses.O objetivo da iniciativa é(8,5 biliões de dólares), para que juntamente com o Banco Mundial e investidores privados, se promova. A Alemanha anunciou que vai contribuir com 700 milhões de euros.O dinheiro também poderá ser utilizado para alargar e modernizar a rede de eletricidade, bem como ajudar os mineiros a lidar com as consequências económicas que resultem do fecho das minas de carvão.O carvão é o combustível fóssil mais poluente e 90 por cento da produção de energia da África do Sul vem desta fonte. O uso preponderante do carvão é considerado como um, limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus acima dos valores anteriores à época industrial.O acordo com a África do Sul pode ser o primeiro de vários pactos com outros países em desenvolvimento, também muito poluentes, dizem diplomatas e cientistas, que defendem o envolvimento destes países emissores no controle ao aumento da temperatura.Segundo o presidente da África do Sul a transição é necessária e será gradual. “”, dizia em setembro Cyril Ramaphosa à CNN.Em Glasgow, o presidente dos Estados Unidos sublinhou que são necessários biliões, em financiamento público e privado, para ajudar os países em desenvolvimento a afastarem-se dos combustíveis fósseis.Mesmo que ainda seja preciso mais dinheiro para que a África do Sul se converta totalmente às energias renováveis, o Alto Comissário do Reino Unido para a África do Sul considera que este é um momento importante."Se quisermos manter vivo o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 [graus],, verde e crescente para todos. Este acordo mostra como isso pode ser feito", declarou Antony Phillipson.Por seu lado, o compromisso político da África do Sul foi impelido pela perceção de que o país vai sofrer com as consequências da crise climática:previstas para grande parte da África Austral.O anúncio é um raio de esperança na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), a decorrer em Glasgow, Escócia.Após os líderes do G20 não terem definido uma data para o fim do uso de carvão, conforme alguns países e a COP26 pretendiam, um grupo de sete Estados industrializados – Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão - avançou para incrementar o financiamento que proporcione uma mais rápida transição para fontes de energia menos poluentes.O presidente Joe Biden anunciou aqui que os americanos vão contribuir com dois mil milhões de dólares “para apoiar os países em desenvolvimento” nesta transição.“A produção de energia a carvão é a maior causa das emissões de gases de efeito estufa", notaram os sete países. “Salientamos quepara a geração de energia térmica internacional até ao final de 2021", acrescentaram.Em comunicado, o grupo de sete países prometeu apostar no desenvolvimento tecnológico. “”, refere o texto.A conversão para as energias renováveis em detrimento dos combustíveis fósseis vai custar caro, mas os países do Norte e do Sul estão divididos quanto ao financiamento da mudança.



Os países do Norte têm vindo a falhar a transferência anual de 100 mil milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, para ajudar na transição para um modelo económico assente em produção menos poluente. Apenas um pequeno número de países desenvolvidos paga a sua verba para financiar a conversão energética dos países mais pobres.