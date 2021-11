COP26. União Europeia promete ajudar países mais vulneráveis

Esta tarde, na Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre em Glasgow, Ursula von der Lyen anunciou um financiamento no valor de 4,3 mil milhões de euros.



A enviada especial da Antena1, Claudia Godinho seguiu as intervenções da presidente da Comissão Europeia e do presidente do Conselho Europeu.



Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.