COP27. 100 mil milhões a impedir acordo final na Cimeira do Clima

Não há ainda acordo final na Cimeira do Clima, no Cairo, e pode dizer-se que a divergência é de 100 mil milhões de dólares. Os mais pobres querem que os mais ricos paguem pelos danos das alterações climáticas e os mais ricos não querem pagar sem um compromisso para o corte efetivo de emissões que mantenha vivas as metas de Paris.