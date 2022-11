COP27 a terminar com decisões adiadas

A COP27 começou a 6 de novembro, com a participação de quase todos os países do mundo, e está previsto terminar hoje, com medidas na área da mitigação e adaptação às alterações climáticas e apoio aos países menos desenvolvidos, os que mais sofrem com o aquecimento global.Na quinta-feira a presidência egípcia da COP divulgou um primeiro projeto de declaração final, não consensual. No documento mantém-se o objetivo de impedir que a temperatura suba acima de 1,5ºC (graus celsius) , mas não é conclusivo sobre a questão das perdas e danos, um dos temas mais importantes da conferência.Os países mais pobres esperam que da reunião de Sharm el-Sheikh saia um fundo para compensar as perdas e danos provocados pelas alterações climáticas, em relação às quais são os menos responsáveis.