COP27. Acordo histórico para uns, oportunidade perdida para outros

São muitos os que falam de oportunidade perdida na Cimeira do Egipto para travar as emissões de gases com efeito de estufa. O entendimento alcançado na última madrugada abre entretanto portas ao pagamento pelos mais ricos de prejuízos causados pelas alterações climáticas nos países mais pobres.