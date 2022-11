COP27. China pede a Estados Unidos para "afastarem barreiras" e iniciar conversas

“É responsabilidade dos Estados Unidos. Esperamos que os Estados Unidos tomem iniciativa, que afastem barreiras. Penso que a porta foi completamente fechada por eles. Nós, China, estamos a tentar reabri-la”, disse Xie Zhenhua em Sharm El-Sheik.E acrescentou: “Já iniciámos conversas informais com os Estados Unidos. Nós, juntamente com John Kerry, fizemos um esforço conjunto para apoiar a presidência egípcia para haver uma COP de sucesso”.As relações entre a China e os Estados Unidos degradaram-se nos últimos meses, depois da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, território sobre o qual a China reclama soberania.Houve um congelar de relações diplomáticas e as conversas sobre como atuar contra as alterações climáticas ficaram ainda mais frágeis. A isto, juntam-se tensões devido à guerra da Ucrânia e ao aumento do custo de vida que lhe está associado.Apesar de alguns avanços informais, não existem movimentações oficiais com o intuito de juntarem os dois países. As declarações de Xie Zhenhua foram feitas a um grupo restrito de meios de comunicação maioritariamente chineses.John Kerry, antigo candidato à presidência norte-americana, também confirmou os encontros informais mas que não houve mais nada para além disso. “Já falámos mas não estamos a ter reuniões formais”.“Este não é um assunto bilateral. É uma ameaça global para todo o planeta. E precisamos de conversar uns com os outros porque somos as duas maiores economias do mundo e também os dois grandes emissores de gases. E temos um interesse comum em trabalhar juntos para tentar reduzir emissões e ser líderes a este nível. Por isso, a resposta é: “já disse à China muitas publicamente, e o presidente Biden também, que estamos recetivos a começar conversas sobre as alterações climáticas e com a esperança de que vai acontecer”.Na COP26, Kerry e Xie conversaram e anunciaram um pacto para cortar emissões mas o episódio de Nancy Pelosi e Taiwan resfriou os esforços.“No entanto, quando tudo estava a correr bem, Nancy Pelosi invadiu a soberania chinesa e magoou os sentimentos do povo chinês. Esse episódio foi contra o espírito de comunicação conjunta”.O representante chinês na COP27 também mostrou a recetividade da China em ajudar países em desenvolvimento que sofrem com o impacto das alterações climáticas. Os países de menores rendimentos têm acusado os países mais ricos de terem causado a crise climática e de os terem deixado a arcas com as consequências.“Não existe uma obrigação [da China em dar fundos] mas temos vontade de fazer a nossa contribuição e a China tem estado a fazer isso mesmo, a ajudar os países que estão em desenvolvimento. A nossa atitude perante esse assunto é de apoio e compreensão”.No entanto, um diplomata de um país rico disse, em declarações ao, que as palavras de Xie Zhenhua não devem ser interpretadas como um ato de bondade por partes do chineses, já que, revelou, a China não está a oferecer um valor que se aproxime daquilo que os países mais afetados estão a pedir.A maioria dos chefes de Estado que estiveram em Sharm El-Sheik saiu do Egito nesta quarta-feira, deixando as suas equipas de negociações. Existem ainda muitas divisões entre países desenvolvidos e entre os países em desenvolvimento. No entanto, muitos garantem que as conversações continuam.