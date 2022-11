COP27. Indígenas da Amazónia saúdam regresso de Lula da Silva

Foto: Sedat Suna - EPA

Os indígenas da Amazónia e as minorias étnicas do Brasil mostram-se otimistas com o regresso de Lula da Silva. O presidente eleito brasileiro é esperado no Egito para participar na Conferência do Clima, como constataram os enviados especiais da RTP a Sharm El-Sheikh.