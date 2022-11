COP27: Macron quer "pressionar países não europeus ricos" a pagarem mais

“Os Estados Unidos e a China têm de estar realmente envolvidos, porque os europeus são ‘os únicos a pagar’", disse Emmanuel Macron durante um intercâmbio com jovens em Sharm el-Sheikh.“Devemos, portanto, pressionar os países ricos não europeus, e dizer-lhes ‘vocês devem pagar a sua parte’", acrescentou.Os chefes de Estado e de governo que participarão na COP27 começaram a chegar hoje ao centro de convenções da cidade egípcia que abriga o maior conclave global de combate às mudanças climáticas.Os participantes são recebidos pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e pelo Presidente do Egipto, Abdelfatah al Sisi.Entre os participantes estão os recém-nomeados primeiros-ministros do Reino Unido, o conservador Rishi Sunak, e de Itália Giorgia Meloni.O primeiro-ministro português, António Costa, inicia hoje a sua participação na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), estando presente no lançamento do novo movimento denominado Aliança Internacional para a Resiliência à Seca (IDRA).

Decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais reúnem-se até dia 18 em Sharm el-Sheikh, na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27) com o objetivo de tentar travar o aquecimento do planeta, limitando o aquecimento global a 2ºC (graus celsius), e se possível a 1,5ºC, acima dos valores médios da época pré-industrial.





(Com Lusa)