COP27. Ministro do Ambiente elogia fundo histórico, mas lamenta falta de avanços na mitigação

O ministro do Ambiente e Ação Climática destaca que se alcançou "algo histórico" na cimeira do clima com a aprovação do fundo de perdas e danos para nações vítimas de ações climáticas extremas, mas lamenta a falta de avanços para travar a emissão de gases de efeitos de estufa.