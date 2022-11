COP27. Países mais poluidores debatem compensação da pegada ecológica

Começaram as verdadeiras negociações na Conferência do Clima que está a decorrer em Sharm El Sheik, no Egito. Nos primeiros dois dias, tiveram a palavra os chefes de Estado e de governo. E esta quarta-feira discute-se a forma como podem os países mais poluidores compensar a pegada ecológica.