COP29. Antigo empresário da indústria petrolífera vai liderar cimeira do clima em novembro

A próxima COP será no mês de novembro e já tem um responsável apontado.O nome está a começar a levantar dúvidas por mostrar vários paralelismos com o último anfitrião de uma COP, Sultan Al Jaber.Ministro desde 2018,A entrada deu-se em 1994, altura em que o país ainda era parte integrante da União Soviética. Babayev esteve 26 anos na empresa e muitos especialistas questionam a verdadeira vontade em discutir o fim progressivo dos combustíveis fósseis.O Azerbaijão é um país altamente dependente de combustíveis fósseis, sendo que mais de 90 por cento do lucro das exportações vem da venda de petróleo.No entanto, e de acordo com o, Mukhtar Babayev tem formação em temas de proteção ambiental, tendo sido vice-presidente da Socar durante três anos na área de ecologia, período em que tentou lutar contra os muitos solos azeris contaminados pela exploração petrolífera por parte de inúmeras empresas.Babayev nasceu em Baku, capital do Azerbaijão, quando ainda era União Soviética e a formação académica foi feita na Universidade Estatal de Moscovo, em ciência política, tendo também realizado formação militar no exército soviético.Na altura disse que era um “imperativo moral” dos azeris juntar esforços mas que uma queda dos preços do petróleo também poderia prejudicar a vontade em melhorar o sistema ambiental no país.Diplomatas americanos no Azerbaijão explicaram depois que o Babayev considerava que o seu papel era “mudar a mentalidade” no Azerbaijão sobre as responsabilidades que têm no ambiente, lembrando que também a Socar tem de mudar a sua atitude.A entrada de Babayev na política deu-se em 2010, para o partido político que se tem perpetuado no poder no Azerbaijão desde 1993. Como ministro da Ecologia, Babayev tem sido impiedoso com o que diz ser a destruição ecológica de territórios azeris ocupados por arménios.Apesar das dúvidas que tem levantado, as Nações Unidas, por intermédio do seu secretário executivo da mudança climática, Simon Stiell, já saudaram a escolha e esperam poder trabalhar em conjunto com Babayev para o sucesso da próxima COP29.