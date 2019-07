Copo de sumo aumenta risco de cancro

RTP11 Jul, 2019, 13:26 | Mundo

"As bebidas açucaradas são conhecidas por estarem associadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, excesso de peso, obesidade e diabetes, mas também podem estar associados ao risco de cancro ", afirma Mathilde Touvier, diretora da equipa de investigação em Epidemiologia Nutricional do Instituto Nacional de Saúde e de Pesquisa Médica, em Paris.



De acordo com os resultados da pesquisa, beber um pequeno copo de sumo por dia – cerca de um terço de uma lata de refrigerante – pode aumentar o risco do cancro em 18%, e o da mama em 22%.



A solução, de acordo com uma das autoras do estudo, Mathilde Touvier, passa por limitar o consumo de bebidas açucaradas a um máximo de um copo por dia.



Ainda assim, o aparecimento do cancro não está somente ligado ao consumo excessivo de açúcar. Os corantes, como o 4—metilimidazole, adicionados às bebidas com caramelo, são outros dos fatores que podem levar ao desenvolvimento do cancro.



"A indústria de refrigerantes reconhece que tem um papel a desempenhar para ajudar a combater a obesidade”, defende o diretor da Associação Britânica de Refrigerantes, Gavin Partington. “É por isso que lideramos o caminho na redução de calorias e açúcar”, conclui.



A pesquisa foi realizada por uma empresa nutricional francesa, NutriNet-Santé e analisou mais de 100 mil adultos saudáveis, ao longo de cinco anos.