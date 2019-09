Corbyn debaixo de fogo por declaração de 2002 contra "genocídio" israelita

Paulo Alexandre Amaral - RTP24 Set, 2019, 16:45 / atualizado em 24 Set, 2019, 16:59 | Mundo

O texto que selou a conferência de 2002 deixava ainda um apelo ao boicote de Israel, acusando o país de levar a cabo um plano de sistemático Apartheid contra os palestinianos. A associação de Corbyn às conclusões da reunão do Cairo foi trazida à luz do dia durante a reunião dos trabalhistas em Brighton, com os inimigos internos a sustentarem que esta é uma linha que coloca o líder do Labour na trincheira daqueles que questionam o direito de Israel à existência.







“A obsessão perturbadora de Jeremy Corbyn com o único Estado judeu do mundo é mais uma vez clara para que todos consigam perceber. Esta declaração não mostra um grama de simpatia para com as centenas de israelitas inocentes que na altura eram brutalmente assassinados por terroristas palestinianos em autocarros, [em] pizzarias e discotecas. Não admira que a comunidade judaica tema que Corbyn se torne primeiro-ministro”, declarou a directora do grupo Trabalhistas Amigos de Israel, Jennifer Gerber, segundo noticia o Telegraph.





A liderança de Corbyn foi de imediato questionada por uma facção dos trabalhistas, apesar de não estarmos aqui perante um posicionamento inteiramente novo. Reconhecidamente um militante defensor dos direitos dos palestinianos e um crítico do governo israelita, há muito que Corbyn é perseguido por esta postura que muitos vêem como um salvo-conduto para o crescimento do antissemitismo dentro do Partido Trabalhista. O que o próprio nega.





Já no início do ano, oito deputados do grupo trabalhista haviam deixado o partido invocando a questão do antissemitismo. A contribuir para a debandada estava também a posição do líder face ao Brexit, com alguns membros do Labour a exigirem uma clarificação inequívoca pró-União Europeia. Mais de 60 membros trabalhistas da Casa dos Lordes (câmara alta do parlamento) – alguns dos quais ex-ministros – publicaram há um par de meses em The Guardian um texto acusando Corbyn de ter falhado “o teste de liderança” no que diz respeito, sustentavam, ao antissemitismo que grassa no partido.





“O Partido Trabalhista acolhe qualquer pessoa* independentemente da raça, credo, idade, género ou orientação sexual. (*except, ao que parece, judeus)”, ironizavam os trabalhistas que assinaram esse artigo de Julho passado.





Há ainda, contudo, vozes amigas que procuram segurar Jeremy Corbyn. Sublinhando o longo registo de solidariedade para com os palestinianos, um porta-voz do partido referiu que “Corbyn se tem posicionado de forma coerente em relação à necessidade de segurança e paz [na região], incluindo a sua oposição à desastrosa intervenção militar no Iraque, que levou a região à catástrofe e nos tornou menos seguros no nosso país”.





A situação que se viveu no arranque das jornadas trabalhistas em Brighton, depois da distribuição de panfletos pela chamada ala marxista do Partido Trabalhista, mostra contudo que o partido poderia facilmente cindir-se a partir de questões como estas, que parecem teimar em criar um lastro ao percurso de Jeremy Corbyn.





Peter Mandelson, que integrou os executivos de Gordon Brown e Tony Blair e um dos signatários do documento que seguiu para T, questiona se alguma vez o partido estará em condições de vencer uma eleição “se não consegue pôr ordem na própria casa”.