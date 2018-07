Coreia devolve aos EUA restos mortais de soldados

Mário Aleixo - RTP27 Jul, 2018, 06:26 / atualizado em 27 Jul, 2018, 06:26 | Mundo

As agências de notícias avançam que um avião da força aérea norte-americana aterrou na Base Aérea de Osan, na Coreia do Sul às 3h00 hora portuguesa, transportando cerca de 50 caixas com restos mortais de vários soldados.



Em comunicado, a presidência dos Estados Unidos diz que este é um passo significativo para o retomar das operações de repatriação dos mais de cinco mil soldados americanos que morreram na guerra da Coreia, um conflito que durou entre 1950 e 1953.



No passado mês de junho, Donald Trump e Kim Yong Un reuniram-se em Singapura numa cimeira considerada história e na qual ficou acordado o processo de desnuclearização da Coreia do Norte.



A chegada dos primeiros restos mortais dos militares norte-americanos coincide com o dia de assinatura do armistício que pôs fim à guerra na península da Coreia, há 65 anos.