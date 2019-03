Coreia do Norte a reconstruir local de lançamento de mísseis

Andreia Martins - RTP06 Mar, 2019, 11:07 | Mundo

A informação foi avançada esta terça-feira pela agência sul coreana Yonhap News e também por dois think-thanks norte-americanos, o 38 North e o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, que tiveram por base imagens de satélite.







De acordo com a agência Yonhap, a reconstrução em Sohae, centro de lançamento de satélites de Tongchang-ri, já estava a decorrer ainda durante o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.





A operação decorreu entre 16 de fevereiro e 2 de março, com atividade a ser registada junto à plataforma de lançamento de mísseis, de acordo com os dois think-thanks.





A segunda cimeira ao mais alto nível entre os dois líderes aconteceu há exatamente uma semana, a 27 e 28 de fevereiro, no Vietname.







A cimeira de Hanói terminou num impasse , com o desentendimento entre Coreia do Norte e Estados Unidos sobre o alívio de sanções económicas e as exigências de desnuclearização da Península Coreana.

Diálogo no futuro?





Washington e Pyongyang saíram do Vietname com versões contraditórias sobre o desfecho do encontro. Segundo os Estados Unidos, a delegação norte-coreana exigiu um levantamento total das sanções em troca de uma limitação parcial do programa nuclear. Por sua vez, a Coreia do Norte refere que apenas exigiu um levantamento parcial das sanções em troca de mais garantias de desnuclearização.





A infraestrutura de Sohae é considerado o principal local de lançamento de satélites desde 2012, mas também já foi usada para o testar componentes de mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Ainda assim, o local nunca foi usado para ensaios de mísseis balísticos considerados provocatórios pela comunidade internacional.





Em declarações à BBC, a especialista Jenny Town , do grupo 38 North, destaca que os norte-coreanos têm feito a distinção “entre o programa de mísseis balísticos e o programa espacial civil”, mas que a atividade registada nas estruturas pode ser um sinal de falta de confiança nas negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.





“Os analistas acreditam que, mais do que a preparação de um teste de mísseis balísticos, Kim estará a testar os limites e a paciência de Trump”, escreve Laura Bicker, correspondente da BBC em Seul.





Estes desenvolvimentos surgem numa altura em que ainda não há clareza sobre o futuro do diálogo entre os dois países. Ainda que a Coreia do Norte veicule através dos meios oficiais, que Estados Unidos e Coreia do Norte decidiram, durante a cimeira, que vão continuar as conversações, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Choe Son Hui, avisou que Kim Jong-un poderia “perder a vontade de procurar um acordo”.





Por seu lado, o porta-voz do Departamento do Estado, Robert Palladino, disse numa conferência de imprensa esta semana que os Estados Unidos se mantém “em contactos regulares” com a Coreia do Norte, mas não esclareceu se algum desses contactos ocorreu já depois da cimeira de fevereiro.



Dissonâncias na Administração Trump





Questionada sobre estas informações relativas a Tongchang-ri, a Casa Branca não quis comentar e remeteu uma reação para o Departamento de Estado, que ainda não respondeu às perguntas da agência Reuters.





O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse na segunda-feira que estava “esperançoso” que os Estados Unidos pudessem enviar uma delegação à Coreia do Norte “nas próximas semanas”.





“Estou a continuar a trabalhar para encontrar pontos onde existe um interesse comum”, frisava o secretário de Estado no início da semana.





Mas surgiu entretanto uma reação entre o círculo próximo do Presidente norte-americano que poderá minar o prosseguimento das negociações, sobretudo porque ocorrem num momento delicado, entre o registo de atividade em Sohae e a cimeira falhada.





John Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional, conhecido pelas posições defendidas no passado em defesa da adoção de uma “linha dura” contra a Coreia do Norte , avisou na terça-feira que poderia haver uma nova imposição de sanções económicas caso Pyongyang não corresponda às expetativas de desnuclearização.





Em entrevista à Fox, Bolton considerou na terça-feira que será nas próximas semanas, depois da cimeira de Hanói, que os Estados Unidos vão avaliar a determinação da Coreia do Norte em “abandonar o programa de armas nucleares e tudo o que esteja relacionado com ele”.





“Mas se não estiverem disponíveis para o fazer acho que o Presidente Trump já foi bastante claro. Não vão conseguir um alívio das sanções económicas esmagadoras que lhes foram impostas, e vamos mesmo considerar uma escalada dessas sanções”, avisa o responsável.