Coreia do Norte acusa CIA de preparar plano para matar Kim Jong-Un

Inês Geraldo - RTP 05 Mai, 2017, 16:36 | Mundo

Está na ordem do dia na Coreia do Norte a notícia que a CIA estaria a preparar o homicídio de Kim Jong-Un com recurso a substâncias químicas. A KCNA, agência noticiosa norte-coreana, refere um ataque terrorista contra o líder da Coreia do Norte preparado em conluio entre a CIA, Serviços Secretos sul-coreanos e um “horrível grupo terrorista”.



O objetivo, diz a KCNA, seria atingir a “liderança suprema” durante um grande evento, como uma das habituais paradas militares. O relatório norte-coreano refere o envolvimento de um cidadão norte-coreano preparado para usar substâncias radioativas e venenosas contra Kim Jong-Un.



Estas alegações vêm a público numa altura em que existe grande tensão na península coreana, com Donald Trump a avisar na última semana que poderia usar força militar para atacar a Coreia do Norte.



A agência noticiosa de Pyongyang revela ainda que a conspiração descoberta para matar o líder norte-coreano mostra como a CIA e Serviços Secretos sul-coreanos estavam a conspirar com um cidadão norte-coreano para que recebesse dinheiro e armas de fora para se tornar num terrorista patrocinado por estados inimigos da Coreia do Norte.



A KCNA indica que todo o plano começou em 2014, quando a CIA e os Serviços Secretos contactaram um cidadão norte-coreano que trabalhava na Rússia. Conversações terão sido mantidas ao longo dos anos e o homicídio de Kim Jong-Un estaria planeado para o momento de uma parada militar.