Coreia do Norte. Alegado disparo de míssil com capacidade de atingir os EUA

Desde o início de 2022, este é o sétimo ensaio da Coreia do Norte.





A agência de notícias estatal norte coreana, KCNA, difundiu um conjunto de fotografias para testemunhar que um dos mísseis mais poderosos do regime, o Hwasong-12, foi testado.



A autenticidade das imagens partilhadas não foram confirmadas por entidade independente, mas a KCNA afirma que registam a subida do míssil, depois de lançado perto da fronteira com a China. A vista do planeta terá sido captada por uma câmara colocada na ogiva da arma nuclear.



A KCNA informou que "o míssil foi disparado numa trajetória elevada tendo em consideração a segurança dos países vizinhos".



Segundo um avaliação dos militares sul-coreanos e japoneses foi estimado que o alegado míssil Hwasong-12 poderá ter voado cerca de 800 km e atingido uma altitude máxima de 2.000 km antes de atingir o mar entre a península coreana e o Japão.







Depois dos lançamentos de mísseis de curto alcance, analistas e observadores advertem para a possibilidade de mais testes nucleares norte coreanos ocorrerem usando mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) capazes de alcançar território do continente americano.







O míssil Hwasong-12, alegadamente disparado no domingo, demonstrará que a Coreia do Norte pretende enviar uma expressiva mensagem aos EUA.







Intimidar Biden Este somatório de ensaios fará parte de uma estratégia de Kim Jong-un, líder norte coreano, para pressionar o governo de Biden a reiniciar as negociações nucleares e procurar reconhecimento internacional como potência militar.







Com esta intimidação, Kim pretende também conseguir um alívio nas sanções económicas aplicadas ao país.Washington disponibilizou-se para negociar mas "sem pré-condições" e rejeitou as exigências norte-coreanas que querem estabelecer um alívio de sanções como um prelúdio para as negociações.Biden aprovou um conjunto de sanções à Coreia do Norte, este mês, e foram as primeiras desde que está à frente do Executivo.

Imagem combinada mostra um teste de míssil que a agência estatal KCNA diz ter sido realizado a meio de janeiro em àreas não reveladas na Coreia do Norte. Foto divulgada a 28 de janeiro de 2022 - Reuters





As autoridades de Washington dizem-se preocupadas com os ensaios nucleares do regime de Pyongyang e receiam a corrida aos ICBMs.

"A Coreia do Norte está a promover ações, que acreditamos serem fundamentalmente desestabilizadoras, como forma de aumentar a pressão", disse um representante do Executivo, numa conferência de imprensa em Washington.







"Acho que provavelmente há uma componente que também serve para validar os sistemas que eles desenvolveram e refiná-los ainda mais", acrescentou.



Os testes deverão ser interrompidos enquanto decorrerem os Jogos Olímpicos de Inverno realizados na China, que é o principal país aliado na Coreia do Norte, mas adverte para mais ensaios de armas ainda com maior capacidade nuclear depois da competição terminar.Em 2017, o regime de Pyongyang testou um míssil ICBM Hwasong-15 que, de acordo com especialistas militares, a arma confere à Coreia do Norte a capacidade de atacar os EUA.