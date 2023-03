Coreia do Norte aumenta tensão com novo lançamento de mísseis

Na visão norte-americana e sul-coreana, estes testes por parte de Pyongyang constituem uma provocação de Kim Jong-un., declararam responsáveis norte-americanos e sul-coreanos em comunicado.“As nossas forças reforçaram a vigilância em antecipação de lançamentos que se avizinham, enquanto mantemos a preparação para uma cooperação próxima entre Coreia do Sul e Estados Unidos”.

Este novo lançamento acontece dois dias depois de a Coreia do Norte ter feito outro disparo, através de um submarino, como protesto contra as manobras entretanto iniciadas por Coreia do Sul e Estados Unidos: Freedom Shield 2023.

Numa comunicação pouco usual, o exército sul-coreano revelou queO exercício conjunto acontece para “mudar o ambiente de segurança” que se vive na Península Coreana, revelaram os aliados., revelou o exército sul-coreano, lembrando que se trata de um exercício de defesa.No entanto, na visão norte-coreana, Estados Unidos e Coreia do Sul preparam uma invasão. E o regime avisou para as repercussões, caso algo do género venha a acontecer.

No ano passado, a Coreia do Norte avisou o mundo de que é uma potência nuclear “irreversível” e registou um número recorde de testes.



Com o exercício militar a acontecer,. Em resposta, os Estados Unidos mantêm o compromisso de proteger a Coreia do Sul, em caso de ataque do Norte.Especialistas já tinham avisado que a Coreia do Norte usaria as manobras militares norte-americanas e sul-coreanas como desculpa para lançae mais mísseis, podendo tentar inclusivamente um teste nuclear.“Mais lançamentos de mísseis vão ser realizados e podemos esperar um teste nuclear. Mais atos de intimidação por parte da Coreia do Norte não devem ser uma surpresa”, explicou um antigo general sul-coreano ao jornal britânico The Guardian

c/ agências