Coreia do Norte confirma o lançamento-teste de míssil balístico de alcance intermédio

O teste de domingo do míssil Hwasong-12 visa avaliar seletivamente o míssil que está a ser produzido e implantado, e verificar a sua precisão, avançou a agência de notícias oficial central coreana.Segundo a mesma fonte,, e a Academia de Ciências da Defesa confirmou a precisão, segurança e eficácia da operação do sistema de armamento.A Coreia do Norte disse que, não tendo revelado mais detalhes.O exército sul-coreano e o Ministério da Defesa japonês tinham dito no domingo que o projétil lançado no mar pelos norte-coreanos era um míssil balístico de alcance intermédio, violando novamente as resoluções estabelecidas pelas Nações Unidas., reafirmando a intenção da Coreia do Norte em reforçar as defesas nacionais, enquanto ocorre uma escalada de tensão na região da península coreana.De acordo com a avaliação do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), o lançamento ocorreu às 7h52 de domingo (22h52 de sábado em Lisboa) na fronteira com a China e trata-se de um modelo de médio alcance (IRBM).sem entrar nas águas da zona económica exclusiva do Japão ou provocar danos, segundo o Governo japonês.





Reação sul-coreana







O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, apressou-se a convocar no domingo, pela primeira vez em um ano, uma reunião do Conselho de Segurança Nacional do seu país.Moon declarou aos meios de comunicação locais que este último lançamento da Coreia do Norte é um “”.O presidente sul-coreano pede o fim da tensão e que a Coreia do Norte responda aos pedidos internacionais e retome o diálogo.Por sua vez, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, convocou também uma reunião do seu Conselho de Segurança para esta segunda-feira e em declarações à imprensa afirmou que "condena veementemente" este novo lançamento, que "viola as resoluções das Nações Unidas”.O exército dos Estados Unidos também pediu a Pyongyang que se abstenha de atos "desestabilizadores", de acordo com um comunicado emitido pelo Comando do Indo-Pacífico citado pela agência de notícias japonesa Kyodo.