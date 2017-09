Coreia do Norte confusa com atuação de Trump

Jorge Almeida - RTP29 Set, 2017, 12:15 / atualizado em 29 Set, 2017, 12:22 | Mundo

Podemos estar perante o famoso jogo do polícia mau e do polícia bom, quando Washington afirma que quer esgotar todas as vias diplomáticas com a Coreia do Norte, ao mesmo tempo que Donald Trump ameaça arrasar completamente o país de Kim Jong-un.



Entre os dois países não existem quaisquer relações diplomáticas. Apenas quando é estritamente necessário usa-se o chamado “canal de Nova Iorque", nas representações diplomáticas dos dois países na sede da ONU.



Segundo consta, esta linha foi utilizada pela última vez em julho de 2017, para possibilitar o regresso de Otto Warmbier, o estudante norte-americano que estava preso na Coreia do Norte.







O ex-analista da CIA e especialista em questões da Coreia do Norte, Bill Klingner, disse à CNN que “se mesmo em Washington, muitas vezes estamos confusos sobre a política que está a ser seguida, então imaginem tentar avaliar a administração Trump em Pyongyang, Seul ou Tóquio".



O analista recusou um convite para visitar a Coreia do Norte mas confirmou a sua presença em reuniões onde estavam funcionários governamentais norte-coreanos.



O último encontro foi em junho durante uma conferência na Suécia e “eles (os norte-coreanos) estavam muito mais seguros do que em reuniões anteriores. A desnuclearização estava completamente posta de parte”, revelou Klingner.

Estudar o inimigo

Segundo o jornal The Washington Post, a Coreia do Norte estabeleceu contatos com vários membros das equipas de Reagan e Bush, e também com altas figuras do partido republicano, para tentar entender a ação de Donald Trump, principalmente naquilo que o presidente dos EUA pode considerar sobre a ultrapassagem da linha vermelha.







No fundo, o que o regime norte-coreano está a tentar perceber são as diferenças de atuação da administração atual dos Estados Unidos em relação às anteriores.



“Eles queriam dar um ´susto` a Trump mas isso não aconteceu”, disse Douglas Paal, ex-conselheiro de segurança dos presidentes Ronald Reagan e George W. Bush, que confirmou à CNN ter recebido contactos este ano do regime norte-coreano.