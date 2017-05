Coreia do Norte critica a China

Jorge Almeida - RTP 04 Mai, 2017, 16:02 | Mundo

O Diário do Povo Chinês e o jornal Global Times, ambos controlados por Pequim, publicaram textos que recomendam punições mais severas contra a Coreia do Norte por não respeitar as resoluções da ONU e o desmantelamento do seu programa nuclear.



A resposta de Pyongyang não se fez esperar através da agência de notícias do regime.



As afirmações “constituem uma violação indiscriminada dos direitos independentes e dos interesses supremos da Coreia do Norte" e são "uma ameaça não dissimulada a um país vizinho que tem uma longa história e tradição de amizade", escreveu a agência KCNA.







Em Pequim, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou que a posição da China era clara e consistente.



“A China está inabalavelmente dedicada à desnuclearização da península, à manutenção da paz e à resolução do problema através de conversações”, acrescentou Geng.



A tensão na península coreana não tem parado de aumentar nas últimas semanas.



Os Estados Unidos enviaram o porta-aviões USS Carl Vinson e um dos mais poderosos submarinos nucleares da sua frota para a região, depois de Washington ter frisado que “a paciência estratégica terminou”.







Na quarta-feira, dois bombardeiros B1-B Lancer saíram da base norte-americana na ilha de Guam, no Pacífico Norte, para participar num exercício conjunto com as forças militares da Coreia do Sul.



"Esta provocação militar insensata impele a situação para o limiar de uma guerra nuclear na península coreana", avançou a KCNA.



Todos aguardam com expectativa para ver se a Coreia do Norte realiza o seu sexto teste nuclear.