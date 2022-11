Coreia do Norte critica Guterres por condenar lançamento de mísseis

"Lamentamos profundamente que o secretário-geral da ONU tenha emitido uma declaração a criticar sem fundamento a RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do Norte) pela sua justa reação de autodefesa ao lidar com as provocações militares dos EUA", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano

Guterres está a agir como um "porta-voz de Washington", o que considera "deplorável", uma vez que "a ONU é um órgão mundial baseado na justiça e na objetividade, portanto, não deve ser enviesada pelos interesses e visões de uma grande potência", disse o ministério, num comunicado citado pela agência noticiosa oficial KCNA.

Na sexta-feira, o secretário-geral da ONU reiterou "os seus apelos à Coreia do Norte para que desista imediatamente de novos atos de provocação e cumpra integralmente as suas obrigações internacionais ao abrigo de todas as resoluções relevantes do Conselho de Segurança", sublinhou Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres.

De acordo com a declaração, o secretário-geral está "profundamente preocupado com a tensão na península coreana e inquieto com o aumento da retórica de confronto" e instou Pyongyang a dar "passos imediatos para retomar as negociações".

Todas as partes envolvidas, adiantou, devem promover um ambiente propício ao diálogo.

As declarações de Guterres surgiram um dia depois da Coreia do Norte ter lançado três mísseis balísticos, um dos quais ativou alertas em várias regiões do Japão, apesar de aparentemente não ter sobrevoado o arquipélago devido a uma falha em pleno voo.

A Coreia do Norte lançou mais de 20 mísseis em apenas dois dias, em resposta a exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que deveriam terminar na sexta-feira, mas foram prolongados.