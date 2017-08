Coreia do Norte denuncia que sanções da ONU são violação da soberania

RTP 07 Ago, 2017, 09:05 | Mundo

A Coreia do Norte chama de “violenta violação da nossa soberania” a nova vaga de sanções adotadas por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU. Palavras expressas num comunicado publicado na agência noticiosa oficial KCNA.



"Pyongyang não recuará um único passo no reforço do [seu] poderio nuclear", refere o texto, reiterando que nunca vai colocar o programa nuclear na mesa das negociações enquanto os EUA mantiverem uma política hostil para com a Coreia do Norte.



“Não há maior erro do que os EUA acreditarem que o seu território está seguro do outro lado do oceano”, refere a KCNA.



A Coreia do Norte garante que vai adotar “uma ação justa” em resposta às sanções, sem especificar qual será.

As sanções impostas pela ONU por o regime de Pyongyang continuar os testes com misseis balísticos contrariando as deliberações internacionais, podem vir a reduzir em um terço as receitas das exportações da Coreia do Norte. Se esta nova resolução da ONU for respeitada, deverá privar Pyongyang de receitas anuais na ordem dos mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros).



Proposta pelos Estados Unidos, a resolução 2371 visa interditar as exportações norte-coreanas, sobretudo carvão, ferro e pesca, para pressionar Pyongyang a negociar, após o lançamento de dois mísseis intercontinentais em julho.

Tillerson pede suspensão dos ensaios de mísseis

O secretário de Estado norte-americano pediu esta segunda-feira a Pyongyang que suspenda os ensaios de mísseis como primeiro passo para regressar à mesa das negociações, destacando que a comunidade internacional está unida no objetivo da desnuclearização.



"O melhor sinal que a Coreia do Norte poderá enviar para mostrar que está disponível para dialogar é parar com os disparos de mísseis", afirmou Rex Tillerson, aos jornalistas.



Esta é a primeira vez que o chefe da diplomacia norte-americana refere um passo concreto a seguir por Pyongyang para reiniciar as negociações.



O secretário de Estado norte-americano não adiantou quando é que tal diálogo pode ter lugar, nem por quanto tempo a Coreia do Norte teria de suspender os ensaios.



"Saberemos quando chegar a hora", respondeu. "Não vou dar qualquer número específico de dias ou semanas. É acima de tudo uma questão de estado de espírito".

Coreias reuniram-se no fim de semana

Os chefes da diplomacia das duas Coreias reuniram-se no domingo em Manila na véspera de um fórum regional sobre segurança, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul.



Durante o breve encontro, a ministra sul-coreana Kang Kyung-Wha instou Pyongyang a aceitar a sua oferta de diálogo para aliviar a tensão na península e a proposta de realização de uma nova reunião das famílias separadas pela guerra da Coreia (1950-53).



Contudo, segundo a Yonhap, o seu homólogo norte-coreano, Ri Hong-Yo, retorquiu que as propostas de Seul não eram sinceras.



"Dada a atual situação em que o Sul colabora com os Estados Unidos para acentuar as pressões sobre o Norte, tais propostas carecem de sinceridade", declarou, segundo a agência noticiosa.



A crescente ameaça que representam as ambições nucleares da Coreia do Norte domina as discussões de Manila, nas quais participam os ministros dos Negócios Estrangeiros dos principais intervenientes da crise reunidos no âmbito de um fórum da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

"Ameaça grave e crescente"

Apesar do encontro, mantém-se a tensão. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, concordaram, no domingo, que Pyongyang constitui uma ameaça "grave e crescente" durante uma conversa telefónica.



"Os dois dirigentes afirmaram que a Coreia do Norte representa uma ameaça direta grave e crescente para os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, bem como para a maioria dos países do mundo", indicou a Casa Branca, num comunicado divulgado após a conversa telefónica, de aproximadamente uma hora, entre os dois líderes.



Donald Trump e Moon Jae-in prometeram também aplicar "qualquer resolução pertinente" contra a Coreia do Norte e instaram a comunidade internacional a fazer o mesmo. O Conselho de Segurança da ONU adotou no sábado uma resolução que reforça as sanções já impostas à Coreia do Norte.

"Mudança de atitude"

Durante a conversa, Moon disse a Trump que o pacote de sanções aprovado por unanimidade constitui um feito "sem precedentes", de acordo com um comunicado da presidência sul-coreana.



Moon expressou o desejo de que o novo conjunto de medidas da ONU possa "servir de catalisador para uma mudança de atitude da Coreia do Norte".



Por seu lado, Trump considerou uma "mudança importante o facto de se terem adotado estas sanções "contudentes e exaustivas" por unanimidade o que, sublinhou, incluiu os votos a favor da China e da Rússia (os dois membros permanentes do Conselho de Segurança mais próximos da Coreia do Norte).