Coreia do Norte dispara mais dois mísseis balísticos de curto alcance

Cresce a convicção, em Seul e Washington, de que as estruturas militares do regime de Kim Jong-un se preparam para levar a cabo novo ensaio nuclear. As Forças Armadas da Coreia do Sul revelaram esta sexta-feira ter “detetado dois mísseis balísticos” norte-coreanos, de curto alcance, lançados para águas a leste da Coreia do Norte. Estes lançamentos coincidem com as derradeiras horas de exercícios militares sul-coreanos e norte-americanos.