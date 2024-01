Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro em direção ao mar Amarelo

"O nosso exército detetou vários mísseis de cruzeiro lançados pela Coreia do Norte em direção ao mar Amarelo" por volta das 22h00 de terça-feira em Lisboa, declarou, em comunicado, o Estado-maior sul-coreano.

"As especificações detalhadas estão a ser analisadas de perto pelos serviços secretos sul-coreanos e norte-americanos", acrescentou.

Os testes de mísseis de cruzeiro não são abrangidos pelas sanções impostas pela ONU à Coreia do Norte, ao contrário de mísseis balísticos e de armas nucleares.

Os lançamentos ocorrem numa altura em que a Coreia do Sul está a realizar, até quinta-feira, um exercício das forças especiais, ao largo da costa oriental do país, "à luz dos graves problemas de segurança" com o Norte, de acordo com a marinha sul-coreana.

"Vamos cumprir a nossa missão de nos infiltrarmos profundamente em território inimigo e neutralizá-lo completamente, sejam quais forem as circunstâncias", afirmou o exercício, em comunicado.

As tensões entre as duas Coreias aumentaram nos últimos meses, quando os dois vizinhos riscaram acordos alcançados em 2018 para evitar incidentes armados, aumentaram os recursos militares na fronteira e realizaram exercícios de artilharia com munições reais perto do território um do outro, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

Na semana passada, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou o Sul como "principal inimigo" do país. Dissolveu, além disso, as agências governamentais dedicadas à reunificação e aos contactos com o Sul e ameaçou com guerra se Seul invadir território norte-coreano, "nem que fosse 0,001 mm".

Kim pediu ainda alterações constitucionais para permitir ao Norte ocupar Seul em caso de guerra, de acordo com a agência de notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA).