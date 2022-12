Coreia do Norte dispara três mísseis balísticos de curto alcance

Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul indicaram terem detetado "três mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no mar Oriental [nome do mar do Japão nas duas Coreias] a partir da área de Junghwa, na província de Hwanghae do Norte [sudoeste] por volta das 08:00 [23:00 de sexta-feira em Lisboa]", de acordo com um comunicado.

Inicialmente, os militares sul-coreanos e japoneses tinham detetado apenas um míssil balístico.

Este último lançamento norte-coreano surgiu numa altura em que as tensões estão no auge na península coreana e apenas um dia depois de Seul ter realizado um teste de um futuro foguete espacial de combustível sólido, para acelerar o lançamento de satélites de reconhecimento militar.

Este ano, a Coreia do Norte, que está empenhada num plano quinquenal de modernização do armamento e ainda está completamente fechada ao mundo exterior devido à pandemia da covid-19, lançou quase meia centena de projéteis de diferentes tipos.

Na segunda metade do ano, os testes norte-coreanos têm sido uma resposta aos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, que Pyongyang vê como uma preparação para uma invasão.

Dada a recusa do regime em retomar a diplomacia e a insistência em reforçar o arsenal, Seul e Washington retomaram as principais manobras militares, desde maio, e optaram por responder aos testes de Pyongyang com o destacamento rotativo de meios estratégicos dos EUA na península, o que acelerou um ciclo de ação e reação, visto com grande preocupação por vários observadores.

Este último lançamento decorreu também quando o partido único da Coreia do Norte realiza um grande plenário em Pyongyang para definir a agenda para 2023. O discurso de encerramento, proferido pelo líder Kim Jong-un, deverá ser divulgado no domingo e poderá incluir mensagens para os EUA ou para a Coreia do Sul.