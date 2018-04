Coreia do Norte disposta a aceitar a desnuclearização total

RTP19 Abr, 2018, 18:57 / atualizado em 19 Abr, 2018, 18:59 | Mundo

O presidente da Coreia do Sul está confiante que a denuclearização da Coreia do Norte e a normalização das relações entre os dois países vizinhos não será, no cenário atual, difícil de concretizar.



"Não acho que o termo denuclearização tenha interpretações diferentes do Sul para o Norte. O Norte expressou a vontade de avançar para a completa desnuclearização", disse Moon Jae-in."Ele não colocaram qualquer condição que os EUA não possam aceitar, tal como a retirada de tropas americanas na Coreia do Sul", afirmou. "Falam apenas do fim das políticas hostis contra a Coreia do Norte, seguido de uma garantia de segurança".



Os Estados Unidos da América têm na Coreia do Sul cerca de 28 500 militares.



Os acontecimentos dos últimos dias apontam para um possível regresso à paz entre as duas Coreias. Embora, tendo em conta o passado, tudo possa mudar rapidamente.



A Coreia do Sul está mesmo a estudar a possibilidade de substituir o armistício em vigor - na prática as duas coreias estão em guerra desde 1950 - por um acordo de paz.



Moon Jae-in afirmou de forma clara que vê como possível esse cenário, caso o líder norte-coreano acabe com o programa nuclear.