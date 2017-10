Coreia do Norte diz que vai lançar mais satélites apesar da pressão internacional

Lusa30 Out, 2017, 07:49 / atualizado em 30 Out, 2017, 08:45 | Mundo

Pyongyang considerou que "promover o desenvolvimento económico através do desenvolvimento espacial" tem-se transformado "numa tendência internacional", pelo que, à luz do plano quinquenal sobre a matéria, irá proceder ao lançamento de mais satélites, incluindo um geoestacionário, de acordo com um artigo publicado pelo jornal oficial Rodong Sinmun.



O regime norte-coreano acusou Washington de obstaculizar tanto o seu programa espacial como o de países em vias de desenvolvimento, por via da imposição de "condições irracionais para impedir que concretizem as suas ambições" espaciais.



"Manipular as resoluções de sanções da ONU e impedir o desenvolvimento espacial de um Estado soberano legítimo constituem um ato inaceitável e uma violação dos seus direitos ao desenvolvimento", referiu o mesmo texto citado pela agência de notícias espanhola Efe.



A Coreia do Norte defende que "não há limites no universo infinito, como aqueles que existem nas massas de terra e nos mares" e que "o direito a explorar o universo está [nas mãos] dos países".



O hermético país asiático colocou em órbita dois satélites, o Kwangmyongsong-1 (Estrela Brilhante-1, nome que faz referência ao falecido Kim Jong-il, pai do atual líder) em agosto de 1998. Em fevereiro de 2016, lançou o Kwangmyongsong-4.



Enquanto Pyongyang reivindica o direito ao desenvolvimento espacial com fins pacíficos, a maioria da comunidade internacional vê neste tipo de lançamentos um teste encoberto e ilegal de mísseis de longo alcance, dado que a tecnologia dos seus foguetões é idêntica à dos mísseis balísticos intercontinentais.